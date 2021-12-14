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На Донбасі російські бойовики тричі порушили режим "тиші"

Вівторок, 14 грудня 2021, 17:11
Ілюстративне фото з пресцентру ООС

Російські війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Окупанти обстріляли Авдіївку з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Новотошківського незаконні формування стріляли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новолуганська російські найманці застосували великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Що було раніше: У понеділок 13 грудня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаДонбас


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