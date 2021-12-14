На Донбассе российские боевики трижды нарушили режим "тишины"
Российские войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещённое Минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".
Детали: Оккупанты обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм.
В направлении Новотошковского незаконные формирования вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатомётов.
Возле Новолуганска российские наемники применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
Что было раньше: В понедельник 13 декабря российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.