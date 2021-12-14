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На Донбассе российские боевики трижды нарушили режим "тишины"

Вторник, 14 декабря 2021, 16:11
На Донбассе российские боевики трижды нарушили режим тишины
Иллюстративное фото из пресс-центра ООС

Российские войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещённое Минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Оккупанты обстреляли Авдеевку из минометов  калибра 120 мм.

В направлении Новотошковского незаконные формирования вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатомётов.

Возле Новолуганска российские наемники применили крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Что было раньше: В понедельник 13 декабря российские оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойнаДонбасс
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