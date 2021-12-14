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Федоров назвав кількість українців, які готові встановити собі "Дію"

Вівторок, 14 грудня 2021, 17:51

Потенційними користувачами додатку державних послуг "Дія" можуть бути 25-27 мільйонів громадян.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю видання "Ліга"

Пряма мова: "Є кілька непрямих ознак, на які можна орієнтуватися (вираховуючи кількість людей, готових встановити "Дію" - ред.), – це кількість онлайн-користувачів банків та фінтех-компаній. Це аудиторія, яка вже готова до використання цифрової держави та електронних держпослуг. За моєю оцінкою, обсяг користувачів, які готові використовувати цифрові сервіси, – приблизно 25-27 млн.

У нас зараз 11,8 млн унікальних користувачів "Дії" та понад 11,9 млн унікальних користувачів порталу. Ми поступово наближаємося до зазначеного числа".

Деталі: Федоров також розповів, що у після отримання результатів перепису у 2023 році буде зрозуміло рівень цифрових навичок – скільки в українців комп'ютерів, планшетів.

За його словами, після з’ясування рівня цифровізації людей, потім можна буде спрогнозувати кількість користувачів.

Передісторія:

  • У вівторок Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Теми: технологіїДія


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