Федоров назвал количество украинцев, готовых установить себе "Дию"

Потенциальными пользователями приложения государственных услуг "Дия" могут быть 25-27 миллионов граждан.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Лига"

Прямая речь: "Есть несколько косвенных признаков, на которые можно ориентироваться (вычисляя количество людей, готовых установить "Действие" – ред.) – это количество онлайн-пользователей банков и финтех-компаний. Это аудитория, которая готова к использованию цифрового государства и электронных госуслуг. По моей оценке, объем пользователей, готовых использовать цифровые сервисы, – примерно 25-27 млн.

У нас сейчас 11,8 млн уникальных пользователей "Дии" и более 11,9 млн уникальных пользователей портала. Мы постепенно приближаемся к указанному числу".

Детали: Федоров также рассказал, что после получения результатов переписи в 2023 году будет понятно уровень цифровых навыков – сколько у украинцев компьютеров, планшетов.

По его словам, после выяснения уровня цифровизации людей можно будет спрогнозировать количество пользователей.

Предыстория: