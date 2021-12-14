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Федоров назвал количество украинцев, готовых установить себе "Дию"

Вторник, 14 декабря 2021, 16:51
Федоров назвал количество украинцев, готовых установить себе Дию

Потенциальными пользователями приложения государственных услуг "Дия" могут быть 25-27 миллионов граждан.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Лига"

Прямая речь: "Есть несколько косвенных признаков, на которые можно ориентироваться (вычисляя количество людей, готовых установить "Действие" – ред.) – это количество онлайн-пользователей банков и финтех-компаний. Это аудитория, которая готова к использованию цифрового государства и электронных госуслуг. По моей оценке, объем пользователей, готовых использовать цифровые сервисы, – примерно 25-27 млн.

У нас сейчас 11,8 млн уникальных пользователей "Дии" и более 11,9 млн уникальных пользователей портала. Мы постепенно приближаемся к указанному числу".

Детали: Федоров также рассказал, что после получения результатов переписи в 2023 году будет понятно уровень цифровых навыков – сколько у украинцев компьютеров, планшетов.

По его словам, после выяснения уровня цифровизации людей можно будет спрогнозировать количество пользователей.

Предыстория:

  • Во вторник Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине", регулирующий налоговые условия специального правового режима "Действие City".

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Темы: технологииДія
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