Тихановська сподівається, що її чоловік не буде відбувати весь термін за ґратами 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала вирок гомельського суду, який присудив її чоловікові Сергієві Тихановському ув’язнення на 18 років.

Джерело: коментар Тихановської білоруському виданню "Zerkalo.io"

Пряма мова: "Ну, звісно ж, 18 – це промовиста цифра. Це тисне, як би ти не думала, що готова до цього. Ходиш увесь день у легкій депресії, складно на цьому не зосереджуватися. Я не сприйняла б жодні цифри спокійно, адже, розумію, що 14, 5 і 20 – це все рівно роки життя. Все ж не думаю, що він ці 18 років буде сидіти. Я уявляю ту мить, коли ми зможемо звільнити людей.

Про закон чи людяність тут говорити не варто – це точно помста. Помста Сергієві, який став лідером для мільйонів білорусів, який зміг нормально людяно з людьми спілкуватися, який "підняв" білорусів. Мабуть, це помста й мені. Хоча хтось там "із жінками не воює", але в кожному кроці це простежується".

Деталі: Лідерка опозиції сказала, що її листи до чоловіка у в’язницю не надходили, так само як його листи не прийшли до неї. Вона впевнена, що він надсилав їй лист на її день народження. За її словами, до чоловіка за ґратами доходять листи лише від їхніх дітей.

Тихановська розповіла також, що їй прошептали на вухо про вирок її чоловікові під час офіційних перемовин. Вона каже, що ледве змогла стримати сльози й вдала, що все гаразд, продовжуючи офіційну зустріч.

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