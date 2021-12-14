Тихановская надеется, что ее муж не будет отбывать весь срок за решеткой

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала приговор гомельского суда, который присудил ее мужу Сергею Тихановскому заключение на 18 лет.

Источник: комментарий Тихановской белорусскому изданию "Zerkalo.io"

Прямая речь: "Но, конечно, 18 – это внушительная цифра. Это давит, как бы ты ни думала, что готова к этому. Ходишь весь день в легкой депрессии, сложно на этом не сосредотачиваться. Я не восприняла бы спокойно любые (другие – ред.) цифры, потому что понимаю, что 14, 5 или 20 – это все равно годы жизни. Все же не думаю, что он он эти 18 лет будет сидеть. Я мыслю тем моментом, когда мы сможем освободить людей.

О законе или человечности тут говорить не стоит — это определенно месть. Месть Сергею, который стал лидером для миллионов белорусов, который смог нормально по-человечески с людьми общаться, который "поднял" белорусов. Возможно, это месть и мне. Хоть кто-то там "с женщинами не воюет", но в каждом шаге именно это прослеживается".

Детали: Лидер оппозиции сказала, что ее письма к мужчине в тюрьму не поступали, так же как его письма не приходили к ней. Она уверена, что он посылал ей письмо на ее день рождения. По ее словам, до мужчины за решеткой доходят письма только от их детей.

Тихановская рассказала также, что ей прошептали на ухо приговор ее мужу во время официальных переговоров. Она говорит, что едва смогла сдержать слезы и сделала вид, что все хорошо, продолжая официальную встречу.

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