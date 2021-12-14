Несовершеннолетнему водителю, устроившему ДТП в Луцке, избрали меру пресечения

Суд в Волынской области избрал несовершеннолетнему водителю, совершившему ДТП в Луцке 12 декабря, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: сообщение Национальной полиции в Волынской области

Детали: Меру пресечения избрали в Луцком городском районном суде.

Двое пострадавших в ДТП – 39-летняя женщина и ее 5-летний сын до сих пор находятся в реанимационном отделении областной больницы. Еще четверо женщин получили ушибы и переломы.

Что было раньше: 12 декабря на проспекте Соборности в Луцке автомобиль Renault Megane въехал в толпу пешеходов и столкнулся с деревом. Водитель с пассажирами пытались скрыться, но их сразу задержали на месте неравнодушные граждане и полицейские. Позже в полиции сообщили, что водитель с друзьями-пассажирами оказались несовершеннолетними. Погоню от полиции пассажиры снимали на видео в прямом эфире под музыку.