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Окупанти на Донбасі поранили українського бійця – ОТУ "Схід"

Середа, 15 грудня 2021, 00:39
фото: штаб ООС

Проросійські найманці у вівторок вчергове порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у результаті якого отримав поранення військовий ЗСУ.

Джерело: ОТУ "Схід"

Деталі: В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу.

Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні ОТУ "Схід".

Нагадаємо: Російські війська від початку доби 14 грудня тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООС


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