Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца – ОТГ "Восток"
Пророссийские наемники во вторник в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников, в результате которого получил ранение военный ВСУ.
Источник: ОТГ "Восток"
Детали: В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.
После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.
Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении ОТУ "Восток".
Напомним: Российские войска с начала суток 14 декабря трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.