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Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца – ОТГ "Восток"

Среда, 15 декабря 2021, 00:39

Пророссийские наемники во вторник в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников, в результате которого получил ранение военный ВСУ.

Источник: ОТГ "Восток"

Детали: В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении ОТУ "Восток".

Напомним: Российские войска с начала суток 14 декабря трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС
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