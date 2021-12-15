Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца – ОТГ "Восток"

Пророссийские наемники во вторник в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников, в результате которого получил ранение военный ВСУ.

Источник: ОТГ "Восток"

Детали: В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – говорится в сообщении ОТУ "Восток".

Напомним: Российские войска с начала суток 14 декабря трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.