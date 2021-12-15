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Італійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка

Середа, 15 грудня 2021, 05:45
Андрій Шевченко, фото: Getty Images

У матчі 1/16 фіналу Кубка Італії футбольний клуб "Дженоа" під керівництвом українського футболіста і тренера Андрія Шевченка переміг команду "Салернітана" з рахунком 1:0.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Клуб із Генуї здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка. Єдиний м'яч на 76 хвилині забив Калеб Екубан.

В інших матчах 1/16 фіналу "Удінезе" розгромив "Кротоне" (4:0), а "Венеція" перемогла "Тернану" (3:1).

У 1/8 фіналу "Дженоа" гратиме проти "Мілана" – клубу, за який виступав Шевченко.

Передісторія:

  • 31 липня Андрій Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.
  • Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" (Genoa) і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.

Теми: Шевченко-футболістфутболІталіяспорт


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