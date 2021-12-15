Італійський ФК здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка
Середа, 15 грудня 2021, 05:45
У матчі 1/16 фіналу Кубка Італії футбольний клуб "Дженоа" під керівництвом українського футболіста і тренера Андрія Шевченка переміг команду "Салернітана" з рахунком 1:0.
Джерело: Sport.ua
Деталі: Клуб із Генуї здобув першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка. Єдиний м'яч на 76 хвилині забив Калеб Екубан.
В інших матчах 1/16 фіналу "Удінезе" розгромив "Кротоне" (4:0), а "Венеція" перемогла "Тернану" (3:1).
У 1/8 фіналу "Дженоа" гратиме проти "Мілана" – клубу, за який виступав Шевченко.
Передісторія:
- 31 липня Андрій Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. Цю інформацію підтвердили в УАФ.
- Шевченко уклав угоду з власником ФК "Дженоа" (Genoa) і керуватиме клубом до 30 червня 2024 року.