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Итальянский ФК одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

Среда, 15 декабря 2021, 05:45
Андрей Шевченко, фото: Getty Images

В матче 1/16 финала Кубка Италии футбольный клуб "Дженоа" под руководством украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко победил команду "Салернитана" со счетом 1:0.

Источник: Sport.ua

Детали: Клуб из Генуи одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко. Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан.

В других матчах 1/16 финала "Удинезе" разгромил "Кротоне" (4:0), а "Венеция" победила "Тернану" (3:1).

В 1/8 финала "Дженоа" будет играть против "Милана" – клуба, за который выступал Шевченко.

Предыстория:

  • 31 июля Андрей Шевченко сообщил, что прощается с Национальной командой. Эту информацию подтвердили в УАФ.
  • Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" (Genoa) и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.

Темы: Шевченко-футболистфутболИталияспорт
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