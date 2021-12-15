Итальянский ФК одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко

В матче 1/16 финала Кубка Италии футбольный клуб "Дженоа" под руководством украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко победил команду "Салернитана" со счетом 1:0.

Источник: Sport.ua

Детали: Клуб из Генуи одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко. Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан.

В других матчах 1/16 финала "Удинезе" разгромил "Кротоне" (4:0), а "Венеция" победила "Тернану" (3:1).

В 1/8 финала "Дженоа" будет играть против "Милана" – клуба, за который выступал Шевченко.

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