Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Упродовж доби 14 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ отримав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку 15 грудня з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.