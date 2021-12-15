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Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Середа, 15 грудня 2021, 06:16
Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
фото: штаб ООС

Упродовж доби 14 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, один військовий ЗСУ отримав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку 15 грудня з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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