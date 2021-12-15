Оккупанты на Донбассе за сутки 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ

За сутки 14 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, один военный ВСУ получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Новолуганска враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки русские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

По состоянию на 7 часов утра 15 декабря со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.