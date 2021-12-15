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Правоохоронці знову обшукали "Київавтодор": розтрата на ремонті Південного мосту

Середа, 15 грудня 2021, 08:39
фото КМДА

Столична прокуратура провела обшуки в офісах "Київавтодор" та підрядного підприємства через розтрату коштів на ремонті Південного мосту.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Слідчі дії 14 грудня відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мосту, вчиненої в особливо великих розмірах.

 
фото прокуратури

Вказано, що загальна сума підряду становила 148,7 млн грн.

За даними слідства, частина робіт, які, згідно з документами, були виконані підрядником на об’єкті у період з вересня по листопад 2021 року, не відповідають заявленим обсягам та вартості.

14 грудня на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях згаданих підприємств з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення про розтрату у великих розмірах.

Нагадаємо: У 2021 році прокуратура проводила обшуки у "Київавтодора" справі про умисне ухилення від сплати податків під час проведення робіт із ремонту доріг у Києві на суму понад 18 млн гривень та у справі щодо несплати податків на суму 30 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: Київобшуки


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