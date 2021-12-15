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Правоохранители снова обыскали "Киевавтодор": растрата на ремонт Южного моста

Среда, 15 декабря 2021, 08:39

Столичная прокуратура провела обыски в офисах "Киевавтодор" и подрядного предприятия из-за растраты средств на ремонт Южного моста.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Следственные действия 14 декабря происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств при проведении государственной закупки, предметом которой является капитальный ремонт деформационных швов эстакадной части Южного моста, совершенной в особо крупных размерах.

 

Указано, что общая сумма подряда составила 148,7 млн. грн.

По данным следствия, часть работ, которые согласно документам были выполнены подрядчиком на объекте в период с сентября по ноябрь 2021 года, не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

14 декабря на основании определений суда проведены обыски в офисных помещениях упомянутых предприятий с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения - растраты в крупных размерах.

Напомним: В 2021 году прокуратура проводила обыски у "Киевавтодора" делу об умышленном уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту дорог в Киеве на сумму свыше 18 млн гривен и по делу по неуплате налогов на сумму 30 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Киевобыски
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