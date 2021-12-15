Бізнесмен із оточення Зеленського їздить на авто з номерами прикриття

Бізнесмен Ілля Павлюк, який близький до президента Володимира Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

Джерело: розслідування на "Українській правді"

Деталі: Land Cruiser із такими знаками бачили біля Офісу президента 7 грудня. За законом, такі номерні знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій. Але цього разу ними скористався для візиту інкогніто бізнесмен Ілля Павлюк.

Цей шанувальник "Кварталу 95" із Чернівців, починаючи з 2018 року, був поруч із Зеленським і супроводжував його на шляху до посади президента. Павлюка називають і одним із "архітекторів" перемоги "Слуги народу" на виборах.

Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу.

За словами "слуг народу", Павлюк мав окремий кабінет у передвиборчому штабі чинного президента і проводив співбесіди з кандидатами у команду Зеленського.

Тепер у фракції "Слуга народу" Павлюк контролює групу депутатів. Такі нардепи, як Олег Марусяк, Сергій Бунін, Олександр Горобець регулярно приходили перед важливими голосуваннями в офіс Іллі Павлюка в урядовому кварталі.

Офіс президента підозрював "групу Павлюка" в роботі в інтересах бізнесена Ріната Ахметова.

Як писала в листопаді 2019 року УП, після того як ця група заблокувала законопроєкт про ринок електроенергії, який міг послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку, наближеного до Іллі Павлюка нардепа Дмитра Соломчука позбавили посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Ще один приклад роботи в інтересах Ахметов – провальне голосування за законопроект №4167 про зменшення промислових викидів у повітря.

У лютому 2021 року Офіс генерального прокурора за заявою юристів проєкту журналістських розслідування відкрив кримінальне провадження через ймовірний вплив Павлюка на діяльність народних депутатів.

Зеленський свого часу визнавав, що знає Павлюка, але другом його не називав.

УП звернулась до Офісу президента по пояснення щодо приїзду на Банкову автівок із номерами прикриття, але на момент публікації відповіді не отримала.

Оперативні номерні знаки викорисовує також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

За даними УП у правоохоронних органах, номерні знаки прикриття висять і на автівці керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Його автівка була помічена за порушенням правил дорожнього руху у неробочих обставинах.

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