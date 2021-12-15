Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бізнесмен із оточення Зеленського їздить на авто з номерами прикриття

Середа, 15 грудня 2021, 11:08
Ілля Павлюк з сім'єю на концерті Вечірнього кварталу, скриншот із архівного відео

Бізнесмен Ілля Павлюк, який близький до президента Володимира Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

Джерело: розслідування на "Українській правді

Деталі: Land Cruiser із такими знаками бачили біля Офісу президента 7 грудня. За законом, такі номерні знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій. Але цього разу ними скористався для візиту інкогніто бізнесмен Ілля Павлюк.  

Цей шанувальник "Кварталу 95" із Чернівців, починаючи з 2018 року, був поруч із Зеленським і супроводжував його на шляху до посади президента. Павлюка називають і одним із "архітекторів" перемоги "Слуги народу" на виборах. 

Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу. 

За словами "слуг народу", Павлюк мав окремий кабінет у передвиборчому штабі чинного президента і проводив співбесіди з кандидатами у команду Зеленського.

Тепер у фракції "Слуга народу" Павлюк контролює групу депутатів. Такі нардепи, як Олег Марусяк, Сергій Бунін, Олександр Горобець регулярно приходили перед важливими голосуваннями в офіс Іллі Павлюка в урядовому кварталі.

Офіс президента підозрював "групу Павлюка" в роботі в інтересах бізнесена Ріната Ахметова.

Як писала в листопаді 2019 року УП, після того як ця група заблокувала законопроєкт про ринок електроенергії, який міг послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку, наближеного до Іллі Павлюка нардепа Дмитра Соломчука позбавили посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Ще один приклад роботи в інтересах Ахметов – провальне голосування за законопроект №4167 про зменшення промислових викидів у повітря. 

У лютому 2021 року Офіс генерального прокурора за заявою юристів проєкту журналістських розслідування відкрив кримінальне провадження через ймовірний вплив Павлюка на діяльність народних депутатів. 

Зеленський свого часу визнавав, що знає Павлюка, але другом його не називав.

УП звернулась до Офісу президента по пояснення щодо приїзду на Банкову автівок із номерами прикриття, але на момент публікації відповіді не отримала.

Оперативні номерні знаки викорисовує також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

За даними УП у правоохоронних органах, номерні знаки прикриття висять і на автівці керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Його автівка була помічена за порушенням правил дорожнього руху у неробочих обставинах.

Читайте також: Хмільний кардинал Ілля Павлюк: дружба із Зеленським і вплив на "Слугу народу"

Українська правда
Теми: Слуга народуЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українці почали витрачати свою тисячу з проєкту єПідтримка

Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини

Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через "Омікрон" – прогноз

Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня

відео19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень

Навряд чи хтось кине виклик РФ й допоможе Україні військами – Міноборони Британії

Усі новини...
Слуга народу
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Слуги народу без правил. Як Чернишов, Арахамія та Зеленський порушують правила дорожнього руху
Останні новини
15:45
Українські кондитерські компанії виходять на ринок Саудівської Аравії
15:40
фотоАнтарктида: українську станцію "Вернадський" засипало рекордною кількістю снігу
15:16
За тиждень паливо трохи подешевшало
14:49
Укрзалізниця: центральний вокзал у Києві обмежив роботу, пасажирів евакуювали
14:38
Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"
14:24
Українці почали витрачати свою тисячу з проєкту єПідтримка
13:46
Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини
13:32
Спецпідрозділ в ОГП з захисту інвестицій поповнив економіку на 9 млрд - Венедіктова
13:17
Російську акторку не впустили в Україну на зйомки – незаконно їздила до Криму
12:46
Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених
Усі новини...