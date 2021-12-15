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Бизнесмен из окружения Зеленского ездит на авто с номерами прикрытия

Среда, 15 декабря 2021, 10:08
Бизнесмен из окружения Зеленского ездит на авто с номерами прикрытия
Илья Павлюк с семьей на концерте Вечернего квартала, скриншот с архивного видео

Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобили с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

Источник: расследование на "Украинской правде"

Детали: Land Cruiser с такими знаками видели у Офиса президента 7 декабря. По закону такие номерные знаки имеют право использовать спецслужбы для проведения операций. Но в этот раз ими воспользовался инкогнито бизнесмен Илья Павлюк.

Этот поклонник "Квартала 95" из Черновцов, начиная с 2018 года, был рядом с Зеленским и сопровождал его на пути к должности президента. Павлюка называют и одним из "архитекторов" победы "Слуги народа" на выборах.

Когда "Квартал" познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его "королем контрабанды" западной таможни. На грани "нулевых" Павлюк был близок к коммунисту Игорю Калетнику, который во времена Виктора Януковича возглавлял Государственную таможенную службу.

По словам слуг народа, Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе действующего президента и проводил собеседования с кандидатами в команду Зеленского.

Теперь во фракции "Слуга народа" Павлюк контролирует группу депутатов. Такие нардепы, как Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка в правительственном квартале.

Офис президента подозревал "группу Павлюка" в работе в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

Как писала в ноябре 2019 года УП, после того как эта группа заблокировала законопроект о рынке электроэнергии, который мог ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке, приближенного к Илье Павлюку нардепа Дмитрия Соломчука лишили должности заместителя главы фракции "Слуга народа".

Еще один пример работы в интересах Ахметова – провальное голосование за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

В феврале 2021 года Офис генерального прокурора по заявлению юристов проекта журналистских расследований открыл уголовное производство из-за вероятного влияния Павлюка на деятельность народных депутатов.

Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.

УП обратилась в Офис президента за объяснением по поводу приезда на Банковую автомобилей с номерами прикрытия, но на момент публикации ответа не получила.

Оперативные номерные знаки использует также авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

По данным УП в правоохранительных органах, номерные знаки прикрытия висят и на машине руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Его автомобиль был замечен за нарушением правил дорожного движения в нерабочих обстоятельствах.

Читайте также: Хмельный кардинал Илья Павлюк: дружба с Зеленским и влияние на "Слугу народа"

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЗеленский
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