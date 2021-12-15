Кабмін погодив нового очільника Харківщини. Раніше він опікувався Полтавщиною
Кабінет міністрів погодив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.
Джерело: повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука
Дослівно: "Погоджено призначення Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації".
Деталі: Водночас Кабмін погодив звільнення Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА.
Синєгубов – юрист, декан Харківського національного університету внутрішніх справ.
У 2018 році Синєгубов був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір.
2019 року під час виборів до Верховної Ради він був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" по виборчому округу №180 девелопера Олексія Красова.
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