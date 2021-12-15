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Кабмін погодив нового очільника Харківщини. Раніше він опікувався Полтавщиною

Середа, 15 грудня 2021, 14:02
Олег Синєгубов. Фото: Полтавська ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Джерело: повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука

Дослівно: "Погоджено призначення Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації".

Деталі: Водночас Кабмін погодив звільнення Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА.

Синєгубов – юрист, декан Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2018 році Синєгубов був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов конкурсний відбір.

2019 року під час виборів до Верховної Ради він був довіреною особою кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" по виборчому округу №180 девелопера Олексія Красова.

Передісторія:

  • 12 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації.
  • 11 серпня президент Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук та призначив виконуючим обов’язки Олександра Скакуна. 

Українська правда
Теми: Харківська область


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