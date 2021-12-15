Кабмин согласовал нового главу Харьковщины. Ранее он занимался Полтавщиной

Кабинет министров согласовал назначение Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Источник: сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука

Дословно: "Соглашено назначение Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации".

Детали: В то же время Кабмин согласовал увольнение Синегубова с должности главы Полтавской ОГА.

Синегубов – юрист, декан Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2018 году Синегубов был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор.

В 2019 году во время выборов в Верховную Раду он был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 девелопера Алексея Красова.

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