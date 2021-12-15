Відсьогодні прикордонники озброєні законом для проведення поверхневої перевірки

Прикордонники отримали право на підставах, встановлених законом, здійснювати поверхневу перевірку осіб, речей та транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба України, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: 15 грудня набрали чинності зміни до закону про ДПСУ щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби.

У них виписано право прикордонників здійснювати візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих осіб та огляд і, в разі потреби, вилучення речей, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю і здоров’ю людини.

Згідно з внесеними змінами поверхнева перевірка здійснюється щодо осіб, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України або контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Відмова особи виконати законні вимоги прикордонника тягне за собою адміністративну відповідальність.

Пряма мова Демченка: "Раніше ми фактично керувалися підзаконними актами в багатьох речах, адже не було визначено законодавчо всі права і норми, якими можуть керуватися прикордонники. Багато хто намагався це використовувати, категорично відмовляючись від перевірок, як речей так і транспортних засобів. Тоді ми співпрацювали з представниками поліції та митних органів.

Тепер як обов’язки, так і коло повноважень чітко прописані в законі про Державну прикордонну службу".

Детальніше про норми, визначені для прикордонників, читайте у ДПСУ.

Що передувало: 18 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та зброї українськими прикордонниками.