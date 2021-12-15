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Нардепи на чолі з Разумковим оскаржать в КС проєкт Зеленського про громадянство

Середа, 15 грудня 2021, 15:25
володимир зеленський, фото: дмитро ларін, уп

Народні депутати, зокрема з МФО "Розумна політика" та партії "Європейська солідарність", звернуться до Конституційного суду щодо роз’яснення поняття "єдиного громадянства.

Джерело: нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Звернення до КС вже підписали  45 нардепів – серед них нардепи МФО "Розумна політика" та члени партії "ЄС".

Пряма мова Гончаренка: "Підписав подання депутатів до Конституційного суду з приводу законопроєкту щодо множинного громадянства!

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про множинне громадянство, хоча в 4-й статті Конституції говориться про єдине громадянство в Україні. Тому вважаю, що Конституційний суд повинен пояснити, чи не суперечить це нашому основному закону".

Пряма мова Разумкова: "Вважаю, що ініціатива "множинного громадянства" суперечить Конституції.

Чому люди, які проживають за кордоном, отримають такі самі права, як і ті, хто постійно живе в Україні і сплачує податки на території нашої держави? Це питання викликає дискусії і точно не на часі".

Довідка: Стаття 4 Конституції України зазначає, що "в Україні існує єдине громадянство". Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Законопроєкт про внесення змін до розділу I "Загальні засади" Конституції за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради затверджується всеукраїнським референдумом (ст. 156 Конституції). 

Цьому передувало: 1 грудня президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроєкту про множинне громадянство.

Читайте також: Паспорти для діаспори та ворогів Путіна: що змінює Зеленський у правилах громадянства.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроПорошенкогромадянствоЗеленськийКС


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