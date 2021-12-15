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Нардепы во главе с Разумковым обжалуют в КС проект Зеленского о гражданстве

Среда, 15 декабря 2021, 15:25
владимир зеленский, фото: дмитрий ларин ,уп

Народные депутаты, в том числе из МФО "Разумная политика" и партии "Европейская солидарность", обратятся в Конституционный суд по поводу разъяснения понятия "единого гражданства".

Источник: нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко в Facebook

Детали: Обращение к КС уже подписали 45 нардепов – среди них нардепы МФО "Разумная политика" и члены партии "ЕС".

Прямая речь Гончаренко: "Подписал представление депутатов в Конституционный суд по поводу законопроекта о множественном гражданстве!

Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве, хотя в 4 статье Конституции говорится о едином гражданстве в Украине. Поэтому считаю, что Конституционный суд должен объяснить, не противоречит ли это нашему основному закону".

Прямая речь Разумкова: "Считаю, что инициатива "множественного гражданства" противоречит Конституции.

Почему люди, проживающие за границей, получат такие же права, как и те, кто постоянно живет в Украине и платит налоги на территории нашего государства? Этот вопрос вызывает дискуссии и точно не ко времени"

Справка: Статья 4 Конституции Украины гласит, что "в Украине существует одно гражданство". Основания вступления в гражданство и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом (ст. 156 Конституции).

Этому предшествовало: 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

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Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийПорошенкогражданствоЗеленскийКС
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