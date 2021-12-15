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Голова ВС відреагував на критичні заяви з ОП та РНБО про українські суди

Середа, 15 грудня 2021, 14:59
Голова ВС відреагував на критичні заяви з ОП та РНБО про українські суди
Всеволод Князєв. фото sud.ua

Голова Верховного суду Всеволод Князєв вважає неприйнятними висловлювання прессекретаря президента Сергія Никифорова стосовно розгляду справ суддів Конституційного суду, а також висловлювання секретаря РНБО Олексія Данілова про небезпечність українських судів.

Джерело: Князєв в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Я завжди стояв на засадах захисту суддівської незалежності і буду далі стояти на тому, що Верховний суд є незалежним, й інші гілки влади не мають втручатися в його роботу. Висловлювання, які мали місце з боку Офісу президента, я вважаю неприйнятними. Тому і заява, яка складалася за моєї участі, була відповідна".

Деталі: На запитання, чи порушувалося це питання під час його зустрічі з президентом, Князєв відповів: "В цілому було повне взаєморозуміння щодо необхідності забезпечення верховенства права та незалежності судової гілки влади".

Коментуючи слова секретаря РНБО Олексія Данілова стосовно того, що українські суди утворили "корпорацію" та є "більш небезпечними, ніж олігархи", голова ВС сказав:

Пряма мова: "Чому в деяких сім’ях чоловік приходить додому і починає кричати на жінку чи якось ще утискати її? Так він хоче показати, що головний, а вона має йому підкорятися. Такі патріархальні парадигми самоутвердження, на жаль, ще існують в інших відносинах в нашому соціумі, навіть у політиці. Тому ми показуємо і будемо показувати, що теж маємо силу".

Передісторія:

  • 1 грудня 2021 року у ВС застерегли прессекретаря президента Сергія Никифорова щодо непроцесуальних висловлювань відносно справи суддів Конституційного суду. У суді наголосили, що публічні висловлювання з боку посадових осіб органів державної влади щодо можливих дій ВС у справах, у яких такі державні органи є сторонами, можуть вважатися спробами впливу на суд у непроцесуальний спосіб і стати підставою для притягнення таких посадових осіб до відповідальності.
  • 30 листопада Никифоров у Facebook заявив, що глава держави засмучений відмовою у приведенні до присяги кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою (Оксани Грищук і Олександра Петришина - ред.), яких він 26 листопада призначив суддями Конституційного суду.
  • Никифоров зазначив, що для "Офісу gрезидента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний cуд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ".
  • 26 листопада ВС використав відомий мем, щоб відповісти на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про небезпечність українських судів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховний судОфіс президентаРНБО
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