Голова ВС відреагував на критичні заяви з ОП та РНБО про українські суди

Голова Верховного суду Всеволод Князєв вважає неприйнятними висловлювання прессекретаря президента Сергія Никифорова стосовно розгляду справ суддів Конституційного суду, а також висловлювання секретаря РНБО Олексія Данілова про небезпечність українських судів.

Джерело: Князєв в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Я завжди стояв на засадах захисту суддівської незалежності і буду далі стояти на тому, що Верховний суд є незалежним, й інші гілки влади не мають втручатися в його роботу. Висловлювання, які мали місце з боку Офісу президента, я вважаю неприйнятними. Тому і заява, яка складалася за моєї участі, була відповідна".

Деталі: На запитання, чи порушувалося це питання під час його зустрічі з президентом, Князєв відповів: "В цілому було повне взаєморозуміння щодо необхідності забезпечення верховенства права та незалежності судової гілки влади".

Коментуючи слова секретаря РНБО Олексія Данілова стосовно того, що українські суди утворили "корпорацію" та є "більш небезпечними, ніж олігархи", голова ВС сказав:

Пряма мова: "Чому в деяких сім’ях чоловік приходить додому і починає кричати на жінку чи якось ще утискати її? Так він хоче показати, що головний, а вона має йому підкорятися. Такі патріархальні парадигми самоутвердження, на жаль, ще існують в інших відносинах в нашому соціумі, навіть у політиці. Тому ми показуємо і будемо показувати, що теж маємо силу".

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