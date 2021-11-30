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Президент "засмучений" відмовою КСУ приймати присягу нових суддів

Вівторок, 30 листопада 2021, 20:44
Фото: Офіс президента

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський засмученою відмовою Конституційного Суду приймати присягу нових суддів.

Джерело: facebook-сторінка Никифорова

Пряма мова: "Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ". 

Деталі: В Офісі президента також висловили сподівання, що Верховний Суд розуміє запит суспільства про завершення судової реформи.

Нагадаємо: 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями КС Тупицького і Касмініна. Вони оскаржують це рішення у Верховному Суді.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду Оксану Грищук та Олександра Петришина, хоча вакантних посад згідно із законом не було. 26 листопада він заявив про це на пресмарафоні, а пізніше цього ж дня укази №596 і №597 були опубліковані на сайті президента.
  • 30 листопада судді КСУ вирішили не приводити до присяги призначених Зеленським суддів, "поки не з’являться вільні посади".

Українська правда
Теми: КСЗеленськийреформи


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