Президент "засмучений" відмовою КСУ приймати присягу нових суддів
Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський засмученою відмовою Конституційного Суду приймати присягу нових суддів.
Джерело: facebook-сторінка Никифорова
Пряма мова: "Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.
Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ".
Деталі: В Офісі президента також висловили сподівання, що Верховний Суд розуміє запит суспільства про завершення судової реформи.
Нагадаємо: 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями КС Тупицького і Касмініна. Вони оскаржують це рішення у Верховному Суді.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду Оксану Грищук та Олександра Петришина, хоча вакантних посад згідно із законом не було. 26 листопада він заявив про це на пресмарафоні, а пізніше цього ж дня укази №596 і №597 були опубліковані на сайті президента.
- 30 листопада судді КСУ вирішили не приводити до присяги призначених Зеленським суддів, "поки не з’являться вільні посади".