Президент "засмучений" відмовою КСУ приймати присягу нових суддів

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський засмученою відмовою Конституційного Суду приймати присягу нових суддів.

Джерело: facebook-сторінка Никифорова

Пряма мова: "Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою.

Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ".

Деталі: В Офісі президента також висловили сподівання, що Верховний Суд розуміє запит суспільства про завершення судової реформи.

Нагадаємо: 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддями КС Тупицького і Касмініна. Вони оскаржують це рішення у Верховному Суді.

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