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Верховний суд відреагував на випад Данілова відомим мемом

Вівторок, 26 жовтня 2021, 16:35
Фрагмент малюнку-мему

Верховний суд використав відомий мем, щоби відповісти на слова секретаря РНБО Олексія Данілова про небезпечність українських судів.

Джерело: facebook-сторінка ВС

Деталі: Мем виглядає так:

 

Цим мемом суд натякає, що РНБО з одного боку декларує прагнення до незалежності судової гілки влади в Україні, а з іншого – втручається в її діяльність, хоч це і заборонено Конституцією.

Зазвичай цей мем використовують, щоб висміяти суперечність між бажаннями певної групи людей та їхньою поведінкою, яка цим бажанням заважає.

Верховний суд запевнив, що захищає верховенство права, демократію та права людини, а посадові особи, які "публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності та порушують принцип розподілу державної влади".

Радше за все, йдеться про заяву Данілова, оприлюднену напередодні в інтерв’ю виданню "РБК-Україна". У ній секретар РНБО стверджує, що українські суди утворили "корпорацію" та є "більш небезпечними, ніж олігархи".

Що цьому передувало:

  • 8 жовтня ВС спрямував проект судової реформи Зеленського на перевірку відповідності до норм Конституції.
  • У липні ВС скасував указ Зеленського про звільнення судді КС Олександра Тупицького. В Офісі президента тоді заявили, що ВС прагне "знищити судову реформу".
  • У травні Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про обрання Василя Вірастюка народним депутатом від партії "Слуга народу".

Українська правда
Теми: Верховний судДаніловРНБО


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