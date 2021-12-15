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Глава ВС отреагировал на критические заявления из ОП и СНБО об украинских судах

Среда, 15 декабря 2021, 15:59
Всеволод Князев. фото sud.ua

Председатель Верховного суда Всеволод Князев считает неприемлемыми высказывания пресс-секретаря президента Сергея Никифорова относительно рассмотрения дел судей Конституционного суда, а также высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова об опасности украинских судов.

Источник: Князев в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым, и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим".

Детали: На вопрос, поднимался ли этот вопрос во время его встречи с президентом, Князев ответил: "В целом было полное взаимопонимание относительно необходимости обеспечения верховенства права и независимости судебной ветви власти".

Комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова относительно того, что украинские суды образовали "корпорацию" и "более опасны, чем олигархи", глава ВС сказал:

Прямая речь: "Почему в некоторых семьях муж приходит домой и начинает кричать на жену или как-то еще притеснять ее? Так он хочет показать, что главный, а она должна ему подчиняться. Такие патриархальные парадигмы самоутверждения, к сожалению, еще существуют в других отношениях в нашем социуме, даже в политике. Поэтому мы показываем и будем показывать, что тоже имеем силу".

Предыстория:

  • 1 декабря 2021 года в ВС предостерегли пресс-секретаря президента Сергея Никифорова по поводу непроцессуальных высказываний в отношении дела судей Конституционного суда. В суде отметили, что публичные высказывания со стороны должностных лиц органов государственной власти по поводу возможных действий ВС по делам, в которых такие государственные органы являются сторонами, могут считаться попытками влияния на суд непроцессуальным образом и стать основанием для привлечения таких должностных лиц к ответственности.
  • 30 ноября Никифоров в Facebook заявил, что глава государства расстроен отказом в приведении к присяге кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте (Оксаны Грищук и Александра Петришина – ред.), которых он 26 ноября назначил судьями Конституционного суда.
  • Никифоров отметил, что для "Офиса президента это выглядит затягиванием времени с надеждой на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ".
  • 26 ноября ВС использовал известный мем, чтобы ответить на слова секретаря СНБО Алексея Данилова об опасности украинских судов.

Темы: Верховный судОфис президентаСНБО
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