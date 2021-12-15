Глава ВС отреагировал на критические заявления из ОП и СНБО об украинских судах

Председатель Верховного суда Всеволод Князев считает неприемлемыми высказывания пресс-секретаря президента Сергея Никифорова относительно рассмотрения дел судей Конституционного суда, а также высказывания секретаря СНБО Алексея Данилова об опасности украинских судов.

Источник: Князев в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым, и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу. Высказывания, которые имели место со стороны Офиса президента, я считаю неприемлемыми. Поэтому и заявление, которое составлялось при моем участии, было соответствующим".

Детали: На вопрос, поднимался ли этот вопрос во время его встречи с президентом, Князев ответил: "В целом было полное взаимопонимание относительно необходимости обеспечения верховенства права и независимости судебной ветви власти".

Комментируя слова секретаря СНБО Алексея Данилова относительно того, что украинские суды образовали "корпорацию" и "более опасны, чем олигархи", глава ВС сказал:

Прямая речь: "Почему в некоторых семьях муж приходит домой и начинает кричать на жену или как-то еще притеснять ее? Так он хочет показать, что главный, а она должна ему подчиняться. Такие патриархальные парадигмы самоутверждения, к сожалению, еще существуют в других отношениях в нашем социуме, даже в политике. Поэтому мы показываем и будем показывать, что тоже имеем силу".

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