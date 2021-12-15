Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі російські бойовики тричі порушили режим "тиші"

Середа, 15 грудня 2021, 17:20
ілюстративне фото пресцентру оос

Російські війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Окупанти обстріляли Піски та Первомайське з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Луганського незаконні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Що було раніше: У вівторок 14 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

фотоЗеленський у Гуті, де святкували ювілей Єрмака, проводить зустріч з двома президентами

таблицяУ другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком

Податкова скасує донарахування "Сінево" 1,1 мільярда – Гетманцев

Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Зеленський виграє в опонентів перший тур президентських виборів – КМІС

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти на Донбасі за добу 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця – ОТУ "Схід"
На Донбасі російські бойовики тричі порушили режим "тиші"
Останні новини
15:42
В УЦОЯО назвали вартість пробного ЗНО-2022
15:37
У Німеччині затримали керівника Генштабу Грузії часів Саакашвілі
15:31
Порошенку підписали підозру в держзраді - джерела
15:15
Регулятор підвищив тарифи обленерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
15:10
Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова
15:10
фотоВ українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої
15:07
В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький
14:55
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі - не було запитів
14:55
Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом
Усі новини...