На Донбасі російські бойовики тричі порушили режим "тиші"

Російські війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Окупанти обстріляли Піски та Первомайське з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Луганського незаконні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Що було раніше: У вівторок 14 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.