На Донбасі російські бойовики тричі порушили режим "тиші"
Російські війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".
Деталі: Окупанти обстріляли Піски та Первомайське з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Луганського незаконні формування вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Що було раніше: У вівторок 14 грудня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.