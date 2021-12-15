На Донбассе российские боевики трижды нарушили режим "тишины"

Российские войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещённое Минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Оккупанты обстреляли Пески и Первомайское из минометов калибра 82 мм.

В направлении Луганского незаконные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулемётов.

Что было раньше: В вторник 14 декабря российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС.