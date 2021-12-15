Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина, Молдова и Грузия начнут координировать действия для получения перспектив вступления в ЕС

Среда, 15 декабря 2021, 23:50
Иллюстративное фото с сайта ЕС

Государства ассоциированного трио в рамках Восточного партнерства – Украина, Молдова и Грузия – впервые договорились о сотрудничестве на пути к членству в ЕС.

Об этом говорится в документе, подписанном лидерами трех стран, согласованном в среду в Брюсселе.

Комментированный украинский перевод документа с разъяснением его положений опубликовала "Европейская правда".

Президенты Украины и Молдовы, а также премьер-министр Грузии согласились с необходимостью "усиления координации по вопросам, представляющим общий интерес, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы Ассоциированного трио".

До сих пор подобного механизма не было, в том числе из-за нежелания Кишинева поднимать чувствительный для ЕС вопрос перспективы членства.

Впрочем, в этом документе Молдова дала согласие на то, чтобы совместно требовать этого у Брюсселя.

"Мы подтвердили нашу решимость, подкрепленную сильной волей наших народов, действовать для получения членства в Европейском Союзе. В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами по направлению европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", - говорится в документе.

Ранее Владимир Зеленский заявил в Брюсселе, что "Ассоциированное трио" должно стать новой волной расширения ЕС. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что уже четверть стран ЕС официально поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Подробнее о том, что представляет собой Восточное партнерство, зачем его создали и почему в нем все же остается интерес для Киева – смотрите в коротком объясняющем видео ЕвроПравды.

Темы: Восточное партнерствоЕСУкраинаевроинтеграция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Восточное партнерство
Зеленский летит в Брюссель на саммит Восточного партнерства
На саммите в Брюсселе могут принять отдельное заявление "ассоциированного трио" о европерспективе
В ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с инвестициями на 2,3 млрд евро
Последние новости
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
14:55
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили – не было запросов
Все новости...