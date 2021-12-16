Окупанти 9 разів зривали "тишу", без втрат
15 грудня з боку ворога на Донбасі було 9 порушень режиму припинення вогню, 5 з них - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів, в напрямку Луганського - з великокаліберних кулеметів, в районі Шумів - з мінометів калібру 82 мм.
В бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
В районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм.
Біля Причепилівки противник стріляв з автоматичних станкових гранатометів, в напрямку Новолуганського - зі стрілецької зброї.
Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.