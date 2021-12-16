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Оккупанты 9 раз срывали "тишину", без потерь

Четверг, 16 декабря 2021, 07:03
Brendan Hoffman/Getty Images

15 декабря со стороны врага на Донбассе было 9 нарушений режима прекращения огня, 5 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в направлении Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов - из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм,  минометы калибра 120 мм.

Возле Причепиловки противник стрелял из автоматических станковых гранатометов, в направлении Новолуганского – из стрелкового оружия.

Около Южного оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщается, украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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