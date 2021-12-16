Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки

Четвер, 16 грудня 2021, 11:26
скриншот

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко неочікувано зайшов у кадр прямого ефіру телеканалу "Рада" і створив конфліктну ситуацію.

Джерело: ефір парламентського телеканалу 16 грудня

Деталі: Порошенко зайшов до студії, яка розташована в приміщенні парламенту. Там тривав ранковий прямий ефір і розмова з нардепом від "Слуги народу" головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Він підійшов до ведучих і, стоячи спиною до камери, заявив, що телеканал перешкоджає роботі народних депутатів.

Від запрошення сісти за стіл і доєднатись до розмови Порошенко відмовився. Потім політик розвернувся обличчям до камер і заявив уже, що на оновлення парламентського телеканалу було "незаконно витрачені кошти платників податків".

Нардеп відмовився від звукового обладнання, яке йому запропонували журналісти, і врешті решт вийшов із кадру.

У кулуарах Порошенко роздавав коментарі і пояснив свій вчинок "надмірними емоціями". Політик також заперечив, що канал "Рада" оновлювала та сама команда, що запускала "Прямий".

Журналістка "Ради" зазначила, що телеканал готовий надати Порошенку слово та запрошує його в ефір у будь-який зручний для політика час. Лідер "ЄС" подякував, але заявив, що зробить це "коли редакційна політика телеканалу буде відповідати статуту і закону".

Що передувало: 14 грудня парламентський телеканал "Рада" анонсував оновлення формату – з сучасною парламентською студією та додатковою студією в Кабміні.

За даними УП, перезапуском каналу Рада займається Олексій Семенов, який запускав канали Медведчука та "Прямий".

Українська правда
Теми: Порошенкотелебачення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини

Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через "Омікрон" – прогноз

Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня

відео19 грудня стартувала єПідтримка: як отримати 1000 гривень

Навряд чи хтось кине виклик РФ й допоможе Україні військами – Міноборони Британії

Швейцарія видала США росіянина, що працює на адміністрацію Путіна

Усі новини...
Порошенко
Нардепи на чолі з Разумковим оскаржать в КС проєкт Зеленського про громадянство
У Порошенка прокоментували можливе вручення йому нової підозри
Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак
Останні новини
14:38
Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"
14:24
Українці почали витрачати свою тисячу з проєкту єПідтримка
13:46
Потрібно націлити санкції на Путіна – нова міністерка оборони Німеччини
13:32
Спецпідрозділ в ОГП з захисту інвестицій поповнив економіку на 9 млрд - Венедіктова
13:17
Російську акторку не впустили в Україну на зйомки – незаконно їздила до Криму
12:46
Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених
12:34
В Україну йде похолодання
12:18
Зеленський підписав "ресурсний" законопроект 5600
11:57
Британії загрожує катастрофічна хвиля епідемії через "Омікрон" – прогноз
11:37
Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня
Усі новини...