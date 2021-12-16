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Порошенко увірвався в ефір оновленого каналу "Рада" і влаштував розборки

Четвер, 16 грудня 2021, 10:26
Порошенко увірвався в ефір оновленого каналу Рада і влаштував розборки
скриншот

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко неочікувано зайшов у кадр прямого ефіру телеканалу "Рада" і створив конфліктну ситуацію.

Джерело: ефір парламентського телеканалу 16 грудня

Деталі: Порошенко зайшов до студії, яка розташована в приміщенні парламенту. Там тривав ранковий прямий ефір і розмова з нардепом від "Слуги народу" головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Він підійшов до ведучих і, стоячи спиною до камери, заявив, що телеканал перешкоджає роботі народних депутатів.

Від запрошення сісти за стіл і доєднатись до розмови Порошенко відмовився. Потім політик розвернувся обличчям до камер і заявив уже, що на оновлення парламентського телеканалу було "незаконно витрачені кошти платників податків".

Нардеп відмовився від звукового обладнання, яке йому запропонували журналісти, і врешті решт вийшов із кадру.

У кулуарах Порошенко роздавав коментарі і пояснив свій вчинок "надмірними емоціями". Політик також заперечив, що канал "Рада" оновлювала та сама команда, що запускала "Прямий".

Журналістка "Ради" зазначила, що телеканал готовий надати Порошенку слово та запрошує його в ефір у будь-який зручний для політика час. Лідер "ЄС" подякував, але заявив, що зробить це "коли редакційна політика телеканалу буде відповідати статуту і закону".

Що передувало: 14 грудня парламентський телеканал "Рада" анонсував оновлення формату – з сучасною парламентською студією та додатковою студією в Кабміні.

За даними УП, перезапуском каналу Рада займається Олексій Семенов, який запускав канали Медведчука та "Прямий".

Українська правда

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Теми: Порошенкотелебачення
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