Порошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки
Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала "Рада" и создал конфликтную ситуацию.
Источник: эфир парламентского телеканала 16 декабря
Детали: Порошенко зашел в студию, расположенную в помещении парламента. Там шел утренний прямой эфир и разговор с нардепом от "Слуги народа" главой комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.
Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе народных депутатов.
От приглашения сесть за стол и присоединиться к разговору Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков".
Нардеп отказался от звукового оборудования, которое ему предложили журналисты, и в конце концов вышел из кадра.
В кулуарах Порошенко раздавал комментарии и объяснил свой поступок "чрезмерными эмоциями". Политик также возразил, что канал "Рада" обновляла та же команда, что запускала "Прямой".
Журналистка "Рады" отметила, что телеканал готов предоставить Порошенко слово и приглашает его в эфир в любое удобное для политика время. Лидер "ЕС" поблагодарил, но заявил, что сделает это, "когда редакционная политика телеканала будет соответствовать уставу и закону".
Что предшествовало: 14 декабря парламентский телеканал "Рада" анонсировал обновление формата – с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабмине.
По данным УП, перезапуском канала Рада занимается Алексей Семенов, запускавший каналы Медведчука и "Прямой".