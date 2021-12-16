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Порошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки

Четверг, 16 декабря 2021, 10:26
Порошенко ворвался в эфир обновленного канала Рада и устроил разборки
скриншот

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала "Рада" и создал конфликтную ситуацию.

Источник: эфир парламентского телеканала 16 декабря

Детали: Порошенко зашел в студию, расположенную в помещении парламента. Там шел утренний прямой эфир и разговор с нардепом от "Слуги народа" главой комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым.

Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе народных депутатов.

От приглашения сесть за стол и присоединиться к разговору Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были "незаконно потрачены средства налогоплательщиков".

Нардеп отказался от звукового оборудования, которое ему предложили журналисты, и в конце концов вышел из кадра.

В кулуарах Порошенко раздавал комментарии и объяснил свой поступок "чрезмерными эмоциями". Политик также возразил, что канал "Рада" обновляла та же команда, что запускала "Прямой".

Журналистка "Рады" отметила, что телеканал готов предоставить Порошенко слово и приглашает его в эфир в любое удобное для политика время. Лидер "ЕС" поблагодарил, но заявил, что сделает это, "когда редакционная политика телеканала будет соответствовать уставу и закону".

Что предшествовало: 14 декабря парламентский телеканал "Рада" анонсировал обновление формата – с современной парламентской студией и дополнительной студией в Кабмине.

По данным УП, перезапуском канала Рада занимается Алексей Семенов, запускавший каналы Медведчука и "Прямой".

Украинская правда

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Темы: Порошенкотелевидение
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