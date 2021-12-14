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Телеканал Ради запрацює по-новому: сучасна студія та ефіри з Кабміну

Вівторок, 14 грудня 2021, 12:15
PHOTO: TELEGRAF

15 грудня парламентський телеканал "Рада" планує вийти в ефір в оновленому форматі – з сучасною парламентською студією та додатковою студією в Кабміні.

Джерела: коментар директора телеканалу Вадима Перенчука УП, співрозмовник УП на каналі

Пряма мова Перенчука: "Завтра ми плануємо вийти в оновленому форматі, повноцінно запрацюємо десь за місяць. Усе, що прописано в законі, залишиться – сесії та всі речі речі будуть. Що змінилось? По-перше, вже встановлено майданчик на другому поверсі Ради. Потім у нас є ще один пересувний майданчик.

Тепер студії будуть масштабнішими, плануємо, що з них буде виходити краща технологічна картинка. Бо ви ж бачите, як ми зараз мовимо – у форматі попередніх технологічних епох.

З чим пов’язані зміни? З політичною волею керівництва країни. По-перше, з’явилося бажання удосконалити канал. По-друге, це все підкріплюється видатками з бюджету: якщо в нас завжди був бюджет приблизно в 60 мільйонів гривень, то у 2022 він збільшився на 320 (усього на канал "Рада" та газету "Голос України" у 2022 виділили 407 мільйонів гривень – ред).

Структура керівництва каналу не змінилась".

Пряма мова співрозмовника УП на каналі: "Пообіцяли, що по спікерах не буде жодної цензури".

Деталі: "Пересувний майданчик", як з’ясувала УП, розташований у Кабміні – відтепер канал, який початково був парламентським, працюватиме ще й в уряді. 

І, можливо, ще й по всій Україні – за даними УП, впродовж останніх кількох тижнів на канал шукали регіонального редактора.

Перенчук не підтвердив, але і не спростував поширену раніше інформацію про те, що на каналі працюватимуть блогер Сергій Іванов та ексведучі ZIK Назар Довгий і Артем Бібік. Втім співрозмовник УП на каналі зазначив, що чув інформацію про залученість Іванова, і з ними нібито "вже планують записи".

Upd. За даними УП, перезапуском каналу Рада займається Олексій Семенов, який запускав канали Медведчука та "Прямий". Він особисто переманює журналістів, проводить зустрічі.

 
photo: telegraf

Передісторія:

  • Наприкінці листопада "Українська правда" розповідала, що російськомовний телеканал "Дом", який нині мовить на окуповані території, можуть переформатувати у всеукраїнський. За даними УП, працівники каналу отримували вказівки щодо подачі контенту з Офісу президента.
  • Медійні оглядачі припускали, що такі зміни пов’язані з початком "Великого медіабудівництва" Зеленського – тобто що президент вибудовує мережу лояльних до себе телерадіокомпаній.

Читайте також: Великий "Дом" для президента. Як канал для окупованих територій може стати всеукраїнським

Ольга Кириленко, УП
Теми: ВерещукКабінет міністрівтелебачення


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