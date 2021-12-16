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У червоній зоні лишаються 8 областей, решта - "жовті"

Четвер, 16 грудня 2021, 11:18
У червоній зоні лишаються 8 областей, решта - жовті
Фото: Ельдар Сарахман

Станом на 16 грудня у червоній зоні адаптивного карантину знаходяться Київська і ще сім областей України.

Джерело: дані МОЗ

У червоній зоні залишаються Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.  

Решта областей перебувають у жовтій зоні.

 
скріншот

Передісторія: За добу 15 грудня в Україні зафіксували 9 590 нових хворих на Covid-19, померли 355 пацієнтів, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 089 осіб.

Українська правда

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Теми: епідзониепідеміякарантин
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