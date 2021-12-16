Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У червоній зоні лишаються 8 областей, решта - "жовті"

Четвер, 16 грудня 2021, 12:18
Фото: Ельдар Сарахман

Станом на 16 грудня у червоній зоні адаптивного карантину знаходяться Київська і ще сім областей України.

Джерело: дані МОЗ

У червоній зоні залишаються Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області.  

Решта областей перебувають у жовтій зоні.

 
скріншот

Передісторія:

За добу 15 грудня в Україні зафіксували 9 590 нових хворих на Covid-19, померли 355 пацієнтів, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 2 089 осіб.

Українська правда
Теми: карантинепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому

Новини 17 грудня: вимоги РФ до НАТО, зміна голови фракції "Голос"

Зеленський відповів, чому Ілля Павлюк таємно заїжджає до Офісу президента

Україна теж висунула Кремлю умови у відповідь на його вимоги до НАТО

ВІДЕОПорошенку хотіли вручити повістку на допит: він сів в авто та поїхав

Регіонал, який очолював облраду, постав перед судом у справі про погрози вбивством

Усі новини...
карантин
У ЄС вважають, що "Омікрон" скоро почне домінувати і потрібне зниження контактів
Уряд продовжує карантин до квітня
Через коронавірус Італія продовжила надзвичайний стан до кінця березня
Останні новини
05:45
Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо
04:47
фотоКатувала і "вибивала" неіснуючі борги: на Прикарпатті СБУ викрила банду
03:55
Австрія закриває кордони для невакцинованих від коронавірусу
02:58
Білий дім: США розглядають пакети розширеної військової допомоги Україні
02:18
Pfizer має намір тестувати бустерну дозу ковід-вакцини на дітях із 6 місяців
01:22
Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому
00:17
Через обвал породи у шахті на Львівщині загинув гірник
23:28
В окупованому Криму звільнили утримуваного керівника "Кримської солідарності"
22:56
Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів – CNN
22:32
Україна буде з теплом і світлом – Шмигаль
Усі новини...