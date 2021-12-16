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В красной зоне остаются 8 областей, остальные – "желтые"

Четверг, 16 декабря 2021, 12:18

На 16 декабря в красной зоне адаптивного карантина находятся Киевская и еще семь областей Украины.

Источник: данные Минздрава

В красной зоне остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Остальные области находятся в желтой зоне.

 
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Предыстория:

  • За сутки 15 декабря в Украине зафиксировали 9590 новых больных Covid-19, умерли 355 пациентов, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2089 человек.

Украинская правда
Темы: карантинэпидемия
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