В красной зоне остаются 8 областей, остальные – "желтые"
Четверг, 16 декабря 2021, 11:18
На 16 декабря в красной зоне адаптивного карантина находятся Киевская и еще семь областей Украины.
Источник: данные Минздрава
В красной зоне остаются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
Остальные области находятся в желтой зоне.
Предыстория: За сутки 15 декабря в Украине зафиксировали 9590 новых больных Covid-19, умерли 355 пациентов, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2089 человек.
Украинская правда