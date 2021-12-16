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У Путіна відреагували на свіжі докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі

Четвер, 16 грудня 2021, 13:00
У Путіна відреагували на свіжі докази присутності солдат РФ на окупованому Донбасі
фото: КОММЕРСАНТЪ

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на дані російського суду про постачання продовольства для російської армії, розміщеної на окупованій частині України, і назвав це "напевно помилкою".

Джерело: Пєсков, якого цитує "Медуза"

Пряма мова Пєскова: "Ну, напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Ніяких збройних сил Російської Федерації на території самопроголошених республік не було та немає. Збройні сили Російської Федерації є на території Російської Федерації.

Гуманітарна допомога постійно постачається, ви знаєте про це. Вона постачається у ці республіки. Ці республіки гостро потребують цієї допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, мови йти не може. Це помилка тих, хто складав цей документ".

Нагадаємо: Російський суд розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяокупаціявійнаДонбас
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