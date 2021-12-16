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У Путина отреагировали на свежие доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе

Четверг, 16 декабря 2021, 13:00
У Путина отреагировали на свежие доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе
фото: КОММЕРСАНТЪ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на данные российского суда о поставке продовольствия для российской армии, размещённой на оккупированной части Украины, и назвал это "наверное, ошибкой".

Источник: Песков, которого цитирует "Медуза"

Прямая речь Пескова: "Ну, наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил Российской Федерации на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы Российской Федерации есть на территории Российской Федерации.

Гуманитарная помощь постоянно поставляется, вы знаете об этом. Она поставляется в эти республики. Эти республики остро нуждаются в этой помощи. Но ни о каких поставках, тех которые вы процитировали, речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ".

Напомним: Российский суд раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, размещённой на Востоке Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияоккупациявойнаДонбасс
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