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СБУ перевіряє інформацію про американські паспорти в Арахамії та Рудик

Четвер, 16 грудня 2021, 15:15
колаж УП

Служба безпеки України здійснює перевірку інформації щодо можливої наявності американського громадянства у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та лідерки партії "Голос" Кіри Рудик за запитом нардепа.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП, співрозмовник УП в силових структурах

Пряма мова Дехтяренка: "Депутатський запит не може проігнорувати жодна інстанція. Документ зареєстрований та знаходиться на розгляді компетентних підрозділів СБУ. Парламентарій отримає відповідь у визначений термін".

Деталі: На початку грудня СБУ отримала запит від народного депутата "Слуги народу" Олександра Качури. Згідно із законодавством, запит має бути опрацьований в СБУ до 22 грудня, уточнили УП.

Крім цього Качура звернувся до Державної міграційної служби – з вимогою надати інформацію щодо наявності у Рудик і Арахамії громадянства інших країн та до прикордонників – надати інформацію про перетин цими громадянами українського кордону та документів, які вони при цьому пред'являли.

За даними УП, прикордонники повідомили нардепу, що не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, адже діють згідно з визначеними законом повноваженнями.

Передісторія:

  • В середині листопада депутат Верховної Ради 8 скликання, колишній представник "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук заявив, що представники нової влади Давид Арахамія та Тимофій Милованов мають посвідчення US person.
  • Арахамія назвав бездоказовими заяви про нібито його американське громадянство.  
  • В телеефірі в липні 2021 року голова партії "Голос" Кіра Рудик тричі ухилилась від прямої відповіді на запитання щодо наявності у неї паспорта США, проте у пресслужбі запевнили, що нардепка має лише українське громадянство.

Валентина Романенко, УП
Теми: Слуга народугромадянствоСБУ


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