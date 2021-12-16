СБУ перевіряє інформацію про американські паспорти в Арахамії та Рудик

Служба безпеки України здійснює перевірку інформації щодо можливої наявності американського громадянства у голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та лідерки партії "Голос" Кіри Рудик за запитом нардепа.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП, співрозмовник УП в силових структурах

Пряма мова Дехтяренка: "Депутатський запит не може проігнорувати жодна інстанція. Документ зареєстрований та знаходиться на розгляді компетентних підрозділів СБУ. Парламентарій отримає відповідь у визначений термін".

Деталі: На початку грудня СБУ отримала запит від народного депутата "Слуги народу" Олександра Качури. Згідно із законодавством, запит має бути опрацьований в СБУ до 22 грудня, уточнили УП.

Крім цього Качура звернувся до Державної міграційної служби – з вимогою надати інформацію щодо наявності у Рудик і Арахамії громадянства інших країн та до прикордонників – надати інформацію про перетин цими громадянами українського кордону та документів, які вони при цьому пред'являли.

За даними УП, прикордонники повідомили нардепу, що не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, адже діють згідно з визначеними законом повноваженнями.

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