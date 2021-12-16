СБУ проверяет информацию об американских паспортах у Арахамии и Рудык

Служба безопасности Украины осуществляет проверку информации о возможном наличии американского гражданства у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и лидера партии "Голос" Киры Рудык по запросу нардепа.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, собеседник УП в силовых структурах

Прямая речь Дехтяренко: "Депутатский запрос не может проигнорировать ни одна инстанция. Документ зарегистрирован и находится на рассмотрении компетентных подразделений СБУ. Парламентарий получит ответ в срок".

Детали: В начале декабря СБУ получила запрос от народного депутата "Слуги народа" Александра Качуры. Согласно законодательству запрос должен быть обработан в СБУ до 22 декабря, уточнили УП.

Кроме этого, Качура обратился в Государственную миграционную службу – с требованием предоставить информацию о наличии у Рудык и Арахамии гражданства других стран и к пограничникам – предоставить информацию о пересечении этими гражданами украинской границы и документах, которые они при этом предъявляли.

По данным УП, пограничники сообщили нардепу, что не в праве разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами, ведь действуют в соответствии с определенными законом полномочиями.

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