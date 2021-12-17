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Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

Пятница, 17 декабря 2021, 01:27
Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J
JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images

Советники Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали вакцинироваться Pfizer/BioNTech или Moderna, а не Johnson&Johnson – из-за риска редких случаев свертывания крови.

Источник: The Guardian

Детали: Консультативный комитет CDC по иммунизации единогласно проголосовал за принятие этой рекомендации.

Ранее сообщалось о случаях образования тромбов, сопровождающихся низким уровнем тромбоцитов, у реципиентов J&J. Самый высокий уровень отчетности был среди женщин в возрасте до 50 лет.

CDC заявил, что частота таких инцидентов выше, чем предполагалось ранее, как среди женщин, так и среди мужчин, и по меньшей мере девять человек погибли в результате таких инцидентов со сворачиванием крови в США.

Члены CDC также сообщили, что вакцина J&J менее эффективна в предотвращении коронавируса, чем две другие вакцины, разрешенные для использования в США. В то же время ведущий специалист по вакцинам J&J Пенни Хитон сказала, что вакцина вызывает сильный и длительный иммунный ответ всего за один укол. По ее словам, "в условиях, когда многие не возвращаются для второй дозы или ревакцинации, надежность однократной вакцины Johnson&Johnson как основная схема может иметь решающее значение для спасения жизней".

Из более 200 млн полностью вакцинированных американцев около 16 млн привились J&J.

Предыстория:

  • 13 апреля стало известно, что в США рекомендовали приостановить прививки вакциной J&J после сообщений о единичных случаях развития тромбов у привитых пациентов.
  • Было зафиксировано 6 случаев развития тромбов. Они произошли в промежутке с 6 до 13 дней после прививки. Тромбы возникли в венах, отводящих кровь из мозга в сочетании с низким уровнем тромбоцитов. Во всех случаях это были женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна пациентка умерла.
  • На тот момент в США сделали уже более 6,8 млн прививок вакциной J&J. У большинства пациентов не было никаких или очень мягкие побочные реакции.
  • 20 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возможной связи вакцины J&J с редкими случаями тромбоза, но отметило, что польза от препарата превышает риски.
  • 24 апреля в Штатах рекомендовали возобновить вакцинацию Johnson&Johnson.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
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