Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

Советники Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали вакцинироваться Pfizer/BioNTech или Moderna, а не Johnson&Johnson – из-за риска редких случаев свертывания крови.

Источник: The Guardian

Детали: Консультативный комитет CDC по иммунизации единогласно проголосовал за принятие этой рекомендации.

Ранее сообщалось о случаях образования тромбов, сопровождающихся низким уровнем тромбоцитов, у реципиентов J&J. Самый высокий уровень отчетности был среди женщин в возрасте до 50 лет.

CDC заявил, что частота таких инцидентов выше, чем предполагалось ранее, как среди женщин, так и среди мужчин, и по меньшей мере девять человек погибли в результате таких инцидентов со сворачиванием крови в США.

Члены CDC также сообщили, что вакцина J&J менее эффективна в предотвращении коронавируса, чем две другие вакцины, разрешенные для использования в США. В то же время ведущий специалист по вакцинам J&J Пенни Хитон сказала, что вакцина вызывает сильный и длительный иммунный ответ всего за один укол. По ее словам, "в условиях, когда многие не возвращаются для второй дозы или ревакцинации, надежность однократной вакцины Johnson&Johnson как основная схема может иметь решающее значение для спасения жизней".

Из более 200 млн полностью вакцинированных американцев около 16 млн привились J&J.

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