У "Дії" зареєструвалися уже 12 млн користувачів
П'ятниця, 17 грудня 2021, 11:10
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у цифровому застосунку "Дія" зареєструвалися понад 12 мільйонів користувачів.
Джерело: Telegram-канал міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова
Дослівно: "Переступили 12 млн користувачів Дії.
Щодня до нас приєднується 50 000 унікальних користувачів".
Деталі: Крім того, Федоров закликав встановили "Дію" і приєднатися до пілота проекту єПідтримка, щоб отримати 1000 грн тим, хто вакцинований двома дозами від Covid-19.
Деякі користувачі уже отримали виплати.
Передісторія:
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".
- За словами Федорова, потенційними користувачами додатку державних послуг "Дія" можуть бути 25-27 мільйонів громадян.
Українська правда