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У "Дії" зареєструвалися уже 12 млн користувачів

П'ятниця, 17 грудня 2021, 12:10
ФОТО THEDIGITAL.GOV.UA

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у цифровому застосунку "Дія" зареєструвалися понад 12 мільйонів користувачів.

Джерело: Telegram-канал міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова

Дослівно: "Переступили 12 млн користувачів Дії.

Щодня до нас приєднується 50 000 унікальних користувачів".

Деталі: Крім того, Федоров закликав встановили "Дію" і приєднатися до пілота проекту єПідтримка, щоб отримати 1000 грн тим, хто вакцинований двома дозами від Covid-19.

Деякі користувачі уже отримали виплати.

Передісторія:

  • Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", що регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".
  • За словами Федорова, потенційними користувачами додатку державних послуг "Дія" можуть бути 25-27 мільйонів громадян.

Українська правда
Теми: ДіяМінцифриФедоров


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