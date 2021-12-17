В "Дії" зарегистрировались уже 12 млн пользователей

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в цифровом приложении "Дия" зарегистрировались более 12 миллионов пользователей.

Источник: Telegram-канал министра цифровых трансформаций Михаила Федорова

Дословно: "Переступили 12 млн пользователей "Дии".

Ежедневно к нам присоединяется 50 000 уникальных пользователей".

Детали: Кроме того, Федоров призвал установить "Дию" и присоединиться к пилоту проекта.

Некоторые пользователи уже получили выплаты.

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