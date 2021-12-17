В "Дії" зарегистрировались уже 12 млн пользователей
Пятница, 17 декабря 2021, 11:10
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в цифровом приложении "Дия" зарегистрировались более 12 миллионов пользователей.
Источник: Telegram-канал министра цифровых трансформаций Михаила Федорова
Дословно: "Переступили 12 млн пользователей "Дии".
Ежедневно к нам присоединяется 50 000 уникальных пользователей".
Детали: Кроме того, Федоров призвал установить "Дию" и присоединиться к пилоту проекта.
Некоторые пользователи уже получили выплаты.
Предыстория:
- Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине", регулирующий налоговые условия специального правового режима "Действие City".
- По словам Федорова, потенциальными пользователями приложения государственных услуг "Дия" могут быть 25-27 миллионов граждан.
Украинская правда