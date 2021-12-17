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В "Дії" зарегистрировались уже 12 млн пользователей

Пятница, 17 декабря 2021, 12:10
ФОТО THEDIGITAL.GOV.UA

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в цифровом приложении "Дия" зарегистрировались более 12 миллионов пользователей.

Источник: Telegram-канал министра цифровых трансформаций Михаила Федорова

Дословно: "Переступили 12 млн пользователей "Дии".

Ежедневно к нам присоединяется 50 000 уникальных пользователей".

Детали: Кроме того, Федоров призвал установить "Дию" и присоединиться к пилоту проекта.

Некоторые пользователи уже получили выплаты.

Предыстория:

  • Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине", регулирующий налоговые условия специального правового режима "Действие City".
  • По словам Федорова, потенциальными пользователями приложения государственных услуг "Дия" могут быть 25-27 миллионов граждан.

Украинская правда
Темы: ДіяМинцифрыФедоров
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