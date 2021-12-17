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"Голос" змінив главу фракції

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:43
Голос змінив главу фракції
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Віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова.

Джерело: Корнієнко під час засідання Ради, Железняк у Telegram, нардепка Ольга Стефанішина в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Корнієнка: "Відповідно до ст. 60 закону "Про регламент Верховної ради" оголошую про обрання народного депутата Устінової Олександри Юріївни на посаду голови депутатської фракції політичної партії "Голос" у Верховній Раді.

Заступником голови фракції обрано Клименко Юлію Леонідівну".

Деталі: Після цієї заяви Железняк написав у соцмережах, що Корнієнко порушив закон з новими призначеннями і він "даватиме бій".

Нардеп зазначив, що нардепи з групи "Солідарність" подали позов до ОАСК проти своїх колег з "Голосу" щодо визнання протиправним та нечинним положення про депутатську фракцію. Суд підтримав цей позов.

Upd. Стефанішина в коментарі УП пояснила, що Устінову вибрали головою фракції 11 голосами ще у вересні, але Железняк "зловживав положеннями фракції". З огляду на рішення суду від 17 грудня про призупинення положення, зазначає Стефанішина, депутати мають підстави звільнити Железняка.

 
 
 

Нагадаємо: 11 нардепів, обраних від партії "Голос", серед яких Устінова та Клименко, утворили власне депутатське об’єднання "Справедливість" та не вважають себе членами команди глави партії Кіри Рудик.

Знати більше: Відхід Притули і повстання партосередків. Як ''Голос'' розбивається об партійні міжусобиці

Роман Петренко, Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ГолосВерховна Рада
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