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"Голос" сменил главу фракции

Пятница, 17 декабря 2021, 13:43
Голос сменил главу фракции
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Вице-спикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова.

Источник: Корниенко во время заседания Рады,  Железняк в Telegram

Прямая речь Корниенко: "Согласно ст. 60 закона "О регламенте Верховной рады" объявляю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде.

Заместителем председателя фракции избрана Клименко Юлия Леонидовна".

Детали: После этого заявления Железняк написал, что Корниенко нарушил закон с новыми назначениями.

Он отметил, что несколько часов назад нардепы из группы "Солидарность" подали иск в ОАСК против своих коллег из "Голоса" о признании противоправным и недействительным положение о депутатской фракции.

Upd. Стефанишина в комментарии УП объяснила, что Устинову выбрали председателем фракции 11 голосами еще в сентябре, но Железняк "злоупотреблял положениями фракции". Учитывая решение суда от 17 декабря о приостановлении положения, отмечает Стефанишина, депутаты имеют основания уволить Железняка.

 
 
 

Напомним: 11 нардепов, избранных от партии "Голос", среди которых Устинова и Клименко, образовали собственное депутатское объединение "Справедливость" и не считают себя членами команды главы партии Киры Рудык.

Знать больше: Уход Притулы и восстание партячеек. Как ''Голос'' разбивается о партийные междоусобия

Роман Петренко, Ольга Кириленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГолосВерховная Рада
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