У справі неякісних "Кентаврів" для армії вручили ще одну підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику військового представництва Міноборони у справі щодо постачання армії катерів "Кентавр" невідповідної якості.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними.

Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі.

Більше того посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту.

Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – "Кузня на Рибальському".

Деталі: В ДБР повідомили, що виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

Вказаний експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

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