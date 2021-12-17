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У справі неякісних "Кентаврів" для армії вручили ще одну підозру

П'ятниця, 17 грудня 2021, 18:46
Фото: Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику військового представництва Міноборони у справі щодо постачання армії катерів "Кентавр" невідповідної якості.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Установлено, що посадовець у змові з керівництвом ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" підробив та видав офіційні документи, згідно з якими остаточна збірка двох десантних катерів "Кентавр" із проведенням випробувань їх ходових характеристик вважаються завершеними.

Натомість слідство встановило, що військовому було відомо про те, що вказані випробування не проводилися взагалі.

Більше того посадовець знав, що проєкт цих катерів не відповідав вимогам, які ставилися замовником - Міноборони, а саме у частині показників водотоннажності, осадки, максимальної швидкості ходу та висоти надводного борту.

Це було обумовлено багатьма помилками при розробці проєкту та некоректними рішеннями, які допустив виконавець – "Кузня на Рибальському".

Деталі: В ДБР повідомили, що виготовлена неякісна продукція від виконавця не мала бути прийнята.

Вказаний експосадовець підозрюється у перевищенні військовою службовою особою влади та службових повноважень, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, а також у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Передісторія:

  • У Києві в 2018 році спустили на воду новий десантно-штурмовий катер "Кентавр", призначений для патрулювання на морі.
  • У липні 2021 року слідчі ДБР також повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міноборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України.
  • Серед них був колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський.
  • У 2018 році стало відомо, що фонд "Прайм Ессетс Капітал", який керує активами Петра Порошенка, досяг принципової угоди про продаж заводу "Кузня на Рибальському" вітчизняному покупцеві.

Українська правда
Теми: арміяРибаков


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