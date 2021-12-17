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В деле некачественных "Кентавров" для армии вручили еще одно подозрение

Пятница, 17 декабря 2021, 18:46

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны по делу о поставке армии катеров "Кентавр" несоответствующего качества.

Источник: сообщение ДБР

Дословно: "Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров "Кентавр" с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными.

Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще.

Более того, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта.

Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – "Кузница на Рыбальском".

Детали: В ДБР сообщили, что изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна была быть принята.

Указанный экс-чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, что повлекло тяжкие последствия, а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Предыстория:

  • В Киеве в 2018 году был спущен на воду новый десантно-штурмовой катер "Кентавр", предназначенный для патрулирования на море.
  • В июле 2021 года следователи ДБР также сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Минобороны и ЧАО "Кузница на Рыбальском" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.
  • В их числе был бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский.

Украинская правда
Темы: армияРыбаков
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