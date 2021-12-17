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В окупованому Криму звільнили утримуваного керівника "Кримської солідарності"

П'ятниця, 17 грудня 2021, 23:28
Звільнений Сейдалієв. Фото: facebook-сторінка "Кримська солідарність"

У тимчасово окупованому Сімферополі ввечері звільнили громадського активіста й керівника "Кримської солідарності" Мустафу Сейдалієва.

Джерело: facebook-сторінка "Кримська солідарність"

Деталі: Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану 2012 року. Мовляв, він розмістив відеозапис, який заборонений російським законодавством.

Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував у Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора, його знову затримали 23 листопада в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву присудили в слідчому ізоляторі в Сімферополі.

Що було раніше: Спершу Сейдалієва російські окупанти в Кримському півострові затримали 31 жовтня, разом із десятком інших кримських татар.

Українська правда
Теми: кримські татариокупаціяКрим


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