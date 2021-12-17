Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Крыму освободили задержанного руководителя "Крымской солидарности"

Пятница, 17 декабря 2021, 23:28
Освобождённый Сейдалиев. Фото: facebook-страница "Крымская солидарность"

Во временно оккупированном Симферополе вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева.

Источник: facebook-страница "Крымская солидарность"

Детали: Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную в 2012 году. Якобы он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с уволенным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву приговорили в следственном изоляторе в Симферополе.

Что было раньше: Сначала Сейдалиева российские оккупанты в Крымском полуострове задержали 31 октября вместе с десятком других крымских татар.

Украинская правда
Темы: крымские татарыоккупацияКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Все новости...
крымские татары
Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в культурное наследие ЮНЕСКО
В оккупированном Крыму силовики задержали 23-летнего крымского татарина по делу Джеляла
США осудили задержание крымских татар в оккупированном Симферополе
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...