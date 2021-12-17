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В Крыму освободили задержанного руководителя "Крымской солидарности"

Пятница, 17 декабря 2021, 22:28
В Крыму освободили задержанного руководителя Крымской солидарности
Освобождённый Сейдалиев. Фото: facebook-страница "Крымская солидарность"

Во временно оккупированном Симферополе вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева.

Источник: facebook-страница "Крымская солидарность"

Детали: Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную в 2012 году. Якобы он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали 23 ноября в Симферополе во время встречи с уволенным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву приговорили в следственном изоляторе в Симферополе.

Что было раньше: Сначала Сейдалиева российские оккупанты в Крымском полуострове задержали 31 октября вместе с десятком других крымских татар.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыоккупацияКрым
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