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Росія офіційно вийшла з Договору про відкрите небо

Субота, 18 грудня 2021, 05:45

Росія 18 грудня офіційно припинила участь у Договорі про відкрите неба.

Джерело: російське видання РБК із посиланням на МЗС РФ, РИА Новости

Деталі: Кілька місяців тому Росія попередила про це решту країн — учасниць договору.

"Цей крок має на увазі одночасний вихід і зі сформованої в рамках договору групи держав-учасниць, що включає нашу країну та Білорусь", — йшлося у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що Росія, "незважаючи на численні порушення ДОН із боку США, їхніх союзників та клієнтів, робила все можливе для збереження угоди".

Як пише РИА Новости, рішення залишити угоду Москва ухвалила після того, як з неї вийшли США, а їхні європейські союзники відмовилися надати російській стороні гарантії, що інформація, зібрана в ході прольотів над територією Росії, не передаватиметься у Вашингтон.

Передісторія:

  • Рада національної безпеки Сполучених Штатів у листопаді 2020 року підтвердила вихід країни з Договору з відкритого неба.
  • Державна дума Російської Федерації у травні ухвалила законопроєкт про денонсацію Договору з відкритого неба.
  • Президент РФ Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо, документ вже оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

Теми: Росіяавіа


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